कई रुतें बदल गईं

कई रुतें आईं और कई रुतें बदल गईं,

प्यार तो नहीं बदला,

लेकिन प्यार की फितरत बदल गई,

वो तो अब बेमुरव्वत हो गई।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले