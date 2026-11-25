जो वक्त पर काम ना आए

जो वक्त पर काम ना आए,

और फिर अपना बनने की कोशिश करें,

यह तो केवल उनका दिखावा है,

उनसे हम बहुत पहले अलग हो चुके हैं।

-चंद्र दत्त शर्मा

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52 मिनट पहले