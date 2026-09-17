जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर

जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर,

अपना रंग बदल लेते हैं।

इन पर कैसे यकीन करें ?

ये अपना स्थान ही बदल लेते हैं।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले