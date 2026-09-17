जिन्हें हम देखे नहीं सुहाते

जिन्हें हम देखे नहीं सुहाते,

उनसे भी हम हंसकर बातें कर लेते हैं,

चाहे उनके अंदर कितना भी भरा हो जहर?

हम खुशी खुशी पी लेते हैं।

-चंद्र दत्त शर्मा

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45 minutes ago