झूठे हैं प्यार मोहब्बत

झूठे हैं प्यार मोहब्बत,

झूठे हैं सब वादे।

जिस पर बीतती है, वही जाने,

रह जाती हैं कड़वी यादें।

चैन नहीं हर वक्त,

नहीं कटती अब रातें।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले