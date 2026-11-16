जब तुम्हारी याद आती है

जब तुम्हारी याद आती है,

तो घूम आता हूं उस गली तक।

तुम मुझे मिलो या ना मिलो,

साथ ना छूटे क़यामत तक।।

-चंद्र दत्त शर्मा

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39 मिनट पहले