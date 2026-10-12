हवा का रुख

हवा का रुख बदला है,

तुम्हारे आ जाने से,

वरना तो हम...

एक ही हवा में जी रहे थे।

-चंद्र दत्त शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले