देख लिया जीकर दूसरों के लिए

देख लिया जीकर दूसरों के लिए,

अब हम अपने लिए जी रहे हैं।

उनसे कोई शिकवा ना शिकायत,

पर हम बद्दुआ भी नहीं दे रहे हैं।

-चंद्र दत्त शर्मा

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46 minutes ago