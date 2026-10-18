दर्द पर दर्द

दर्द पर दर्द देना तो लोगों का काम है,

रहमो करम तो ऊपर वाले का है,

वरना तो लोग न जाने क्या क्या कर दें ?

-चंद्र दत्त शर्मा

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49 मिनट पहले