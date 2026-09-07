अपने माता पिता के बाद,
हमें शिक्षक पर भरोसा है,
वे हमें ज्ञान की ओर ले जाएंगे।
इनके बाद हमें ड्राइवरों पर भरोसा है,
जबकि हम उन्हें जानते तक नहीं,
फिर भी वो हमे मंजिल तक ले जाएंगे।
चौबीस घंटे में...,
हमें इतनी फुर्सत तो मिलती होगी,
कि हम ईश्वर का ध्यान करें,
यह हमें सभी मुसीबतों से बचाते हुए,
मोक्ष मार्ग तक ले जाएंगे।
जब हम अनजानों पर भरोसा कर सकते हैं,
तो ईश्वर पर भी भरोसा करें,
वे हमें सन्मार्ग की ओर ले जाएंगे।
-चंद्र दत्त शर्मा
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एक घंटा पहले
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