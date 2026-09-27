आगे बढ़ो और काम करो

आगे बढ़ो और काम करो,

पहले दिन कभी भूलो मत।

जहन में रहेंगे यदि वो दिन,

कृपालु की बनी रहेगी छत।

-चन्द्र दत्त शर्मा

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1 hour ago