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ना जाने उम्र कब निकल गयी

P R Yadav

P R Yadav

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                            कमाने में सारी उम्र निकल गयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता ना चला कब ज़िन्दगी फिसल गयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन कहता थोड़ा कूदो मौज उड़ाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी कहती जब तक दम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन दौलत बनाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुढ़ापा कहता सब कुछ छोड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो आराम पाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह हुई काम पर निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन ढला काम से लौटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल अच्छा होगा यही सोच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरदम ज़िन्दगी को गंवाते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए क्या सोचा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ याद नहीं रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों के सपने पूरे करने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बीत जाता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जेब खाली थी दिल भरा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जेब भरी दिल खाली हो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर बनाने में उम्र गुज़ार दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ख़ुशी ना जाने कहाँ छूट गयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल के भरोसे बैठे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी हाथ से निकल गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ चल बसी पापा भी चले गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए घर छोड़ा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ही ज़िन्दगी से निकल गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमाने में गुज़ार दी ज़िन्दगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने उम्र कब निकल गयी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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