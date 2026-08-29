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प्रभु बोले मैं तो संकेत देता रहा

P R Yadav

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                            विधाता ने जब सृष्टि को रचा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब जीव जंतु को बनाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में उसने मानव को घड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सब प्राणियों में श्रेष्ठ हो, उत्तम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धिमान और विचारवान हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधाता ने कहा मानव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब जीवों में श्रेष्ठ होने पर गर्व मत करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका उपयोग लोक कल्याण में लगाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव ने हां कह स्वीकारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रभु आप चेतावनी तो अवश्य देंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर पहुंच कर मानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह माया, लोभ, अहंकार के जाल में फंस गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्रिय सुख में लिप्त हो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन बीता खेल कूद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी घर परिवार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुढ़ापा आया अब रोग सताया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंख से दिखना हुआ मुश्किल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैर से चलना हुआ बोझिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान से सुनना हुआ कम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ काम से लगने लगे थम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव ने प्रभु से ध्यान लगा पूछा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु अपने कोई चेतावनी नहीं दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो बचपन से बुढ़ापा आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु बोले मैं तो संकेत देता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तू तो माया में रस लेता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तो अपने में ही खोया रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सब कुछ त्याग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि भजन में रख राग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्याण कर जो हो सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन मन से सेवा कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही है सच्चा साथी यही साथ जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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