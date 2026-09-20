आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Phool aur maanav
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

फूल और मानव

P R Yadav

P R Yadav

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            फूल का जीवन कुछ पल का होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रात में विकसित हो सुबह खिलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चारों ओर सुंदरता और महक बिखेरता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी और फूल से तुलना नहीं करता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परवाह नहीं करता उसे कोई और देखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बस महकना है सुंदरता बिखेरना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव जीवन भी फूल के सामान होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तय समय पर खिलता, अपने गुण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम करुणा दया परोपकार बिखेरता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में पूर्णता को प्राप्त कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटटी में मिलकर नया जीवन पाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव उन गुणों का आनंद नहीं ले पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयत्न से पहले फल के विषय में सोचता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका जीवन हिसाब किताब में बीतता जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव दूसरों से तुलना कर समय व्यर्थ कर देता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मनुष्य में अलग प्रतिभा होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पहचान कर निखारने का प्रयत्न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसका जीवन भी फूल जैसा बन जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव तब सुन्दर होता जब वह अहंकार रहित कार्य करता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई प्रशंसा करे या निंदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे कोई उसे महसूस करे या न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे तो प्रेम करुणा दया बिखेरना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतः मानव यदि फूल की तरह बन जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही मायने में तभी उसका जीवन सार्थक बन जाये
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
44 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree