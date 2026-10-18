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क्या आपने भगवान को देखा है

P R Yadav

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                            क्या आपने भगवान को देखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रश्न सबको चौंका देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हाँ कहते कुछ ना कहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वास्तव में सोचने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूर हो जाते कि भगवान है कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान तो हर जगह हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे जीव हो या निर्जीव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ हो या चेतन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ हो या पाषाण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या प्रकृति की अद्भुत रचना हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे महसूस किया जा सकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों पत्तों की सरसराहट से हवा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज के तेज प्रकाश से गर्मी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों की गड़गड़ाहट से ध्वनि को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर जगह हर वास्तु में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चन्दा की शीतलता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों की टिमटिमाहट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़ियों की चहचहाहट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के अधरों पर मुस्कान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर ह्रदय की धड़कन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नदी समुद्र की लहरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर जीव के अन्तः करण में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे देखने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों की ज़रूरत नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे महसूस करने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल ह्रदय पर्याप्त है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर एक के ह्रदय में विद्यमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मन की आँखों से देखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीँ वह विराजमान है
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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