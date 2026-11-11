समय का सदुपयोग करना, बेकार को छोड़ना

जीवन जीने की कला अनूठी होती

उसमें उपलब्धियों को गिनना नहीं होता

जीवन की सुंदरता अधिक पाने में नहीं

सही समय पर कुछ चीजों को छोड़ना होता



जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता

अनावश्यक को हटा मूर्ति गढ़ता

इसी प्रकार जीवन को अच्छा बनाने को

कुछ न कुछ पाना जरूरी नहीं

अपितु व्यर्थ को बाहर निकालना होता



आज का मानव जीवन जीता नहीं

बल्कि उसका हिसाब किताब रखता है

कितनी पढ़ाई की, कितनी कमाई की

कितनी संपत्ति बनाई, कितनी यात्रा की

इसी को जीवन की सफलता बतलाता



जीवन की सच्ची सुंदरता इसमें नहीं

समय का सदुपयोग करना, बेकार को छोड़ना

सही चीजों की सही जगह बनाना

जीवन की सही सुंदरता कहलाता

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

50 minutes ago