बाकी सबको तो इसने मुँह चिढ़ाया हुआ है

ये मोटापा एक दिन का थोड़े ही कमाया हुआ है

आहिस्ता आहिस्ता मुझमें ये समाया हुआ है

हवा पानी भी फलीभूत होकर चर्बी बनी

हवा पानी से भी मैने वजन बढ़ाया हुआ है

वजन से मेरी ख़ुराक़ का अंदाजा ना लगा तू

तेरे से चौथाई ही खाना मैने खाया हुआ है

मिला है मुझे तोहफे में ये मोटापा मेरे दोस्त

मत समझ ये मेरा किया धरा मेरा कमाया हुआ है

हाथ पैर पूरी बॉडी रह गई इससे अछूती

चर्बी का सारा सावन पेट में आया हुआ है

कामयाबी सकून कभी बुलाने से नही आए

और ये मोटापा तो बिना बुलाया हुआ है

चर्बी से शादी हुई है मेरी ऐसा लगता है

और दहेज में मैने बढ़ता हुआ वजन पाया हुआ है

हवा पानी छोड़ो अब तो एक्सरसाइज़ ने भी

चर्बी बढ़ाने का कारनामा मुझे दिखाया हुआ है

चर्बी विहीन शरीर को चर्बी से भर दिया खुदा ने

ये नेमत का दरिया खुदा ने मुझपे बहाया हुआ है

पेट तोंद में बदल गया ऑटोमैटिकली मेरा

बस यही अंग लिंग परिवर्तन की जद में आया हुआ है

महंगाई और भ्रष्टाचार से होड़ लगी है मेरे मोटापे की

बाकी सबको तो इसने मुँह चिढ़ाया हुआ है

















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एक घंटा पहले