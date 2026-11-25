तुझे ‘ज़िंदगी’ कहूँ या ‘ख़ुद मैं’ लिख दूँ?

तुझे ‘ज़िंदगी’ कहूँ या ‘ख़ुद मैं’ लिख दूँ?



तुझे ज़िंदगी कहूँ या ख़ुद मैं लिख दूँ,

तेरे हिस्से अपनी रूह का हर ग़म लिख दूँ।

तूने जो दिए हैं ज़ख़्म, वो भी कम नहीं,

सोचता हूँ तेरे नाम अपना हर मरहम लिख दूँ।



तू मिली तो लगा था मुकम्मल हुआ हूँ मैं,

तेरे बाद जाना, कितना अधूरा हुआ हूँ मैं।

तेरी ख़ामोशियों ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया,

और इल्ज़ाम ये रहा कि तुझसे ही मोहब्बत किया।



अब तेरी यादों से मेरी रातें आबाद होती हैं,

मेरी आँखें सोती नहीं, बस थककर ख़ामोश होती हैं।

मैंने तुझसे कोई जन्नत तो नहीं माँगी थी,

बस एक छोटी-सी दुनिया तेरे साथ चाही थी।



जहाँ शाम को तेरे लौटने की आहट हुआ करे,

जहाँ मेरे माथे पर तेरी दुआ का साया रहे।

जहाँ लड़ते हुए भी हम एक-दूजे के रहें,

और दुनिया के तमाम ग़म दरवाज़े के बाहर रहें।



मगर तक़दीर को शायद ये मंज़ूर न था,

हमारा ख़्वाब ही हमारे नसीब में भरपूर न था।

तूने अपने रास्ते चुने, मैंने अपना दर्द,

तेरे पास फ़ैसले रहे, मेरे पास बस सब्र।



फिर भी अजीब है ये दिल, तुझसे शिकायत भी करता है,

तेरे दिए हुए ज़ख़्मों की हिफ़ाज़त भी करता है।

तुझे भूल जाने की हर कोशिश नाकाम रही,

तू दूर होती गई, मगर मेरी रूह तेरे नाम रही।



और सुन, मैं आज भी तेरे इंतज़ार में हूँ,

अपने ही बनाए हुए एक ख़्वाब के संसार में हूँ।

मुझे मालूम है, वक़्त ने बहुत कुछ बदल दिया,

मेरी हँसी, मेरा यक़ीन, मेरा सब्र तक निगल लिया।



जिसे मैंने देखा नहीं, मगर ख़्वाबों में सँवारा है,

जिसके आने की उम्मीद ने मुझे अब तक पुकारा है।

वो आएगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता,

मगर उसके नाम से जुड़ा ख़्वाब आज भी मानता हूँ।



अब बता, तुझे ‘ज़िंदगी’ कहूँ या ‘ख़ुद मैं’ लिख दूँ?

तेरे दिए दर्द को अपनी क़िस्मत लिख दूँ?

या तेरे इंतज़ार में पलते उस ख़्वाब को,

अपनी अधूरी मोहब्बत का सबसे हसीन अंजाम लिख दूँ?



तुझे ज़िंदगी कहूँ, तो तू मुझसे दूर है,

तुझे ख़ुद मैं लिखूँ, तो तू मेरे भीतर भरपूर है।

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एक घंटा पहले