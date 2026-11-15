{"_id":"6af9b8e74736919e960f1276","slug":"omkar-kumar-whose-compassion-2026-11-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u093f\u091b\u093e \u0932\u0947\u0928\u093e \u0915\u093e\u0901\u091f\u0947 \u0924\u0941\u092e, \u0939\u092e\u093e\u0930\u0940 \u0930\u093e\u0939\u094b\u0902 \u092a\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}