ग़ज़ल:ग़ज़ल कहता रह गया।

शायरों ने की शायरी रानाई-ए-कौनैन पर,

नादान मैं तुझ पर ही ग़ज़ल कहता रह गया।



ज़िंदगी दौड़ती रही ज़माने के साथ-साथ,

एक मेरा दिल था जो तेरी राहों में बह गया।



तूने सजाई महफ़िलें हमेशा गैरों के साथ,

मैं शम्अ-ए-आरजू ही रोशन करता रह गया।



दुनिया बदल गई मगर बदला न मेरा दिल,

तेरी यादों का साया ही मेरे दिल में रह गया।



वक़्त के साथ जो चले मंज़िल मिली उन्हें,

तूने छोड़ा था जहां'ओम'मैं वहां ही रह गया।

रानाई ए कौनैन : पूरी कायनात की सुंदरता।

-ओम गोपाल शर्मा

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एक घंटा पहले