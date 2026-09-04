लोगों की नजर में न आ जाए इश्क अपना'ओम'।

आईने में बार-बार यूं खुद को निहारा न करो।

नज़र लग जाएगी यूं जुल्फों को संवारा न करो।।



माना ज़हां में कोई नहीं है तुम्हारे मुकाबिल ।

रुख़ -ए -ज़ेबा पर यूं इतना इतराया न करो।।



गुरूर-ए-हुस्न दो दिन का मुसाफ़िर है सनम।

इस फ़ानी दौलत पर यूं इतना इतराया न करो।।



वफ़ा से आज तलक तुम्हारा वास्ता नहीं रहा।

वफ़ा का बार-बार यूं दावा जताया न करो।।



शमा का काम है महफ़िल को रोशन करना।

शोला-ए-फ़ित्ना बन यूं आग लगाया न करो।।



लोगों की नजर में न आ जाए इश्क अपना'ओम'।

हमारे घर के चक्कर यूं गाहे-बगाहे लगाया न करो।।

-ओम गोपाल शर्मा

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59 मिनट पहले