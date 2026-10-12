आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Apman
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

उन 'कष्टों' का अपमान हुआ !

Om awasthi

Om awasthi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जाने में अनजाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नगमें गीत सुनाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों को धोखा दे-देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ हँसने और हँसाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही जो अर्जित किये कष्ट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन 'कष्टों' का अपमान हुआ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गति न मिली तन को मन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जग से विरति हुई मन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार सिमटता रहा मगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मिटी ये दूरी तन-मन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस क्रम में जो न हुये सिद्ध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन '' का अपमान हुआ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपसी न हुये थे बड़े लक्ष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्धों में छलनी हुआ वक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन 'धर्मराज' होना चाहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबसे जीवन हो गया यक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस क्रम में जो न पूर्ण हुये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन 'सपनों' का अपमान हुआ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ होने-पाने के क्रम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बाकी है इस जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सब कुछ हँसता है हम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ के प्रत्येक परिवर्तन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा पथिक मिला जिसको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस '' का ही अपमान हुआ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन से पूर्ण पलायन हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जीवन में परिवर्तन हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तो सत् चित् आनन्द मिलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पीड़ा में भी नर्तन हो !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे भी अगर कुछ कम मांगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो 'स्वामी' का अपमान हुआ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओम अवस्थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree