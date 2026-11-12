हम वर्तमान में साँस लेते हैं, किंतु जीते अक्सर तसव्वुर में हैं।

जो कल था, वो अब क्षणिक मात्र भी नहीं है,

अतीत के पल जिन्हें खूब सँचेतना के साथ जिया गया था,

वे अब बस कल्पना मात्र, कहीं हैं।



मन चंचल है, उसके एक कोने में उन स्मृतियों की गठरी है,

प्रत्येक दिन वह कोई न कोई सुरति खोजता रहता है,

उन स्मृतियों में ही खोया रहता है।



समय का सागर बहता चला जाता है,

किंतु मन अब भी उन यादों को सँजोता है,

संभवतः यही जीवन का सत्य है –

हम वर्तमान में साँस लेते हैं, किंतु जीते अक्सर तसव्वुर में हैं।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले