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आसमान की तरह जो प्रेम बरसाए

nutan Kumari

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                            जीवन साथी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जन्म के साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही किसी वर्ग की सहपाठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हर रिश्ते से जो ऊपर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है जीवन साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म से जो मिलता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म पर जो चलता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर पड़ाव पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटल बन जो रहता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है जीवन साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता जैसा जो स्नेह दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता की तरह प्रेम दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई जैसा विश्वास जगाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बहन जैसा दुलार दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है जीवन साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण की तरह जिसके प्रेम में अपनापन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम जैसी मर्यादा का बंधन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव की तरह सरल होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग और धैर्य का संगम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है जीवन साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक्मिणी की तरह जिसमें सौम्यता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता जैसी पवित्रता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सती की तरह प्रेम में निष्ठा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पति के सम्मान के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें अटूट दृढ़ता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है जीवन साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय-सा जिसमें अटल विश्वास हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका मन सागर-सा निश्चल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों की तरह निरंतर बहता रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसकी गहराइयों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशाल हृदय का वास हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है जीवन साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान की तरह जो प्रेम बरसाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल बनकर सपने सजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बारिश की बूँदों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की सरसता दिखलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है जीवन साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— नूतन झाl
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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20 मिनट पहले

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