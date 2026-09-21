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चलो एक छोटी शुरुआत करे हम

nutan Kumari

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                            चलो एक छोटी शुरुआत करें हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव, मोहल्ले, गली, सड़क को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित्य सवेरे साफ करें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ भारत का अभियान चलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो एक छोटी शुरुआत करें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खैनी, पान, तंबाकू खाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह न थूकें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ हवा और निर्मल जल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीमारियों को दूर भगाएँ हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुले में हम न शौच करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौचालय का निर्माण करवाये हम l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वातावरण को स्वच्छ बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव भारत का दीप जलाए हम l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्यालय को स्वच्छ बनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छता के पाठ पढ़ाए हम l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ जल और स्वच्छ सोच से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाएँ हम l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीले कचरे, सूखे कचरे की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग पहचान रखें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कचरा कूड़ेदान में जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन बातों का ध्यान रखें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष लगाकर धरा सजाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती माँ का ऋण चुकाएँ हम l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बचाकर जीवन बचाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मिट्टी पर प्राण लुटाएँ हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन से हम स्वस्थ रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन बातों का संकल्प लेले हम l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ रहे यह देश हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रयास बनाए हम l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— नूतन झl
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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