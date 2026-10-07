मौसम–ए–मेहरबान

ग़ज़ल



देखकर तुम्हे तो, मौसम भी मेहरबान था,

हर नज़ारा जैसे, धरती पे आसमान था।



बादलों की ओट से, सूर्य भी मु-स्का रहा,

दिल ये फिर मचल उठा, सोया अ'रमान था।



ठंडी-ठंडी चल रही थी, ये पुर सुकूँ हवा,

हर घड़ी में प्यार का, मीठा सा गुमान था।



फूल भी खिले यहाँ, पत्ते भी झुमे यहाँ,

हर बे-जान चीज में भी, नया सा जान था।



शाम को नवीं, चला बात करने उसके घर,

आँख में नमी थी, दिल मेरा बेज़ुबान था।

- प्रेमयाद कुमार नवीन

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एक घंटा पहले