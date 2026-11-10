आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Qaumi Geet
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

नाज़िश है मिली गंगो-जमन से इसे अज़मत

Niyaz Ahamad

Niyaz Ahamad

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भारत इसे कहते हैं कि ये नाज़े-ज़मन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलहाए-मोहब्बत का ये इकलौता चमन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गांधी ने इसे नेहरू ने ख़ूँ से है संवारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अशफ़ाक़ की बिस्मिल की ये आँखों का है तारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाली के लिए रश्क-ए-जिनाँ वाकि़अतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की यही सबसे अलग शान है प्यारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्जिद भी हैं मंदिर भी हैं और हैं गुरुद्वारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक सम्त अज़ानें हैं तो इक सम्त भजन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हिंद के बाशी हैं, अलग शान है अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में उखुव्वत से ही पहचान है अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई यहाँ एक ही जाँ एक बदन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मुल्क की अज़मत कभी घटने नहीं देंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपना तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बच्चा यहाँ बाँधे हुए सर पे कफ़न है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है शाम-ए-अवध सुबह् बनारस की सुहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ताजमहल जो है मोहब्बत की निशानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नीलम-ए-कश्मीर भी अनमोल रतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़ुदरत के कई राज़ हैं जो इसमें निहाँ हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम के बयक-वक़्त अलग रूप यहाँ हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्मी की तपिश तो कहीं ठंडी की ठरन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाज़िश है मिली गंगो-जमन से इसे अज़मत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कश्मीर इसी में है जो दुनिया की है जन्नत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत भी हिमालय का यहीं साया-फ़िगन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— नाज़िश बाराबंकवी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
39 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree