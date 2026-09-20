आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Hey Madhav
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

हे माधव

Nikhil Kumar

Nikhil Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ॥ हे माधव ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आराम तनिक नहीं पाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्या–क्या कर जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठा रहूँ न एक पल मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्या–क्या कर जाता हूँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो मिलने आओ माधव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो मिलने आओ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग अपने थोड़ा माखन लाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना–ना, खाना नहीं मुझे माखन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना तुम... बस देख निहारूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा लगता माखन खाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विनती यह भी है माधव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो ले चलना गोकुल की गलियों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा देखूँ तेरे खेल निराले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गेंद, मटकी फोड़न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तेरे बाँसुरी की धुन का नर्तन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र में बोले थे तुमने—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे माया–खेल तुम्हारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु, जन्म, पत्ता, पानी, सारे मेल तुम्हारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तो मैं तुम्हारा, ये विनती तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी विनती सुन लो माधव...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो मिलने आओ माधव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो मिलने आओ माधव॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
41 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree