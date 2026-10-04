जिन्हें याद कर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान छा जाती है।।

भूल जाओ उन सब बातों को

जो तुम्हें दुख पहुंचाती है

याद रखो हमेशा उन बातों को

जिन्हें याद कर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान छा जाती है।।

-निकिता

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

2 घंटे पहले