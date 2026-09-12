हमारी सुरक्षा कवच

हमारी सुरक्षा कवच है ओजोन परत

पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत ।।



16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता

इस दिवस ओजोन परत का महत्व समझाया जाता ।।



पेड़ पौधों की सुरक्षा करती ओजोन परत

पेड़ पौधों की वृद्धि में मदद करती ओजोन परत।।



हमें त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद रोगों से बचाती

ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहलाती ।।



ओजोन को हानि पहुंचती है हानिकारक रसायनों से

नहीं कि अगर सुरक्षा ना ठीक होगी दावों से।।

-निकिता

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले