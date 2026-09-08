वो मधुर आवाज जो बिना शोर के सुनाई देती है

ज़िन्दगी एक लहर है

ज़िन्दगी एक अमृत है ना कि ज़हर है

तुम ठहर के देखो तो ज़रा

वो मधुर आवाज जो बिना शोर के सुनाई देती है

वो तुम्हारे दिल की धड़कन है

तुम शांत होकर सुनो तो ज़रा

ज़िन्दगी वो सतरंगी लहर है

जिसे बेरंगीन दूर से मान लिया जाता है

तुम उस आसमान के सूरज से पूछो तो ज़रा

ज़िन्दगी एक लहर है वो तुम्हारे नज़दीक ही है

तुम ठहर के देखो तो ज़रा

तुम्हारी ज़िन्दगी है

तुम इसे लहर की तरह जी कर तो देखो ज़रा।

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35 मिनट पहले