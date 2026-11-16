न हम मिल सकते न प्यार कर

कविता : रात में....

ये अपना दिल तुम्हारे

लिए खोला था

मेरे पास तुम्हें रात में

आने को बोला था



ताकि कमरा और खिड़की

सभी बंद करके

तुम और मैं सारी रात रहें

प्यार से जी भरके



मगर कम्बख्त तुम हो कि

दिन में चक्कर लगाई हो

न हम मिल सकते न प्यार कर

सकतें किस लिए आई हो ?



तुम्हारे गालों पर चूमू तो

सभी लोग देखेंगे

सारे के सारे मोहल्ले वाले न

जाने क्या क्या बकेंगे ?



दिन में तो ना रे ना

जल्दी से जाओ

आ सकती हो तो तुम

रात को ही आओ

आ सकती हो तो तुम

रात को ही आओ.......





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56 मिनट पहले