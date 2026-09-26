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कविता : १५ / १६ साल....

Netra Prasad

Netra Prasad

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अगर लड़के लड़कियों में 15 / 16
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साल में ही प्रेम हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सारे के सारे अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम हो जाते बाए बाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ाई में ध्यान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखने में भी कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात भर जागते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहते सोते नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परीक्षा में भी वे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास होते नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस लिए प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भोग है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही नहीं ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रोग है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशेष नोट :
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम न करो कहने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतलब ये नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
20 से ले कर 25 के बाद ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम करना सही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात को कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्यथा मत लेना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यादा न सही थोड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महत्व जरूर देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यादा न सही थोड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महत्व जरूर देना.......
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

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