कविता : १५ / १६ साल....

अगर लड़के लड़कियों में 15 / 16

साल में ही प्रेम हो जाए

उनके सारे के सारे अपने

काम हो जाते बाए बाए



पढ़ाई में ध्यान

जाता नहीं

लिखने में भी कुछ

आता नहीं



रात भर जागते

रहते सोते नहीं

परीक्षा में भी वे

पास होते नहीं



इस लिए प्रेम

एक भोग है

इतना ही नहीं ये

एक रोग है



विशेष नोट :

प्रेम न करो कहने का

मतलब ये नहीं है

20 से ले कर 25 के बाद ही

प्रेम करना सही है



इस बात को कभी

अन्यथा मत लेना

ज्यादा न सही थोड़ी

महत्व जरूर देना

ज्यादा न सही थोड़ी

महत्व जरूर देना.......





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57 मिनट पहले