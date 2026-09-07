कोई हाला का प्याला क्यों पीता हैं?
कोई पीता हैं, गम-ए-भुलाने को।
कोई पीता हैं, शौक फरमाने को।
कोई पीता है, थकान मिटाने को।
मगर वो हाला पीता हैं।
पर एक
वो हमेशा नहीं पीता है।
वो कभी कभी पीता हैं।
वो जिम्मेदारियों के
बोझ से जब, थक चुका होता हैं।
या
अपनों से जब हार चुका होता हैं।
तब वो पीता हैं।
पर एक
वो हमेशा पीता हैं।
क्योंकि वो मजबूरी
और हालातों का मारा होता हैं।
पर एक
वो रात और दिन पीता हैं।
पर
वो, रात और दिन क्यों पीता हैं।
क्योंकि, वो
किसी बेवफा का मारा होता हैं।
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41 मिनट पहले
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