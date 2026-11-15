यहां जख्मों से रिसते मन भेद नजर आने लगे है।

हर रोज़ इनके ये नये नये भेद नजर आने लगे है।

सियासतदां यहां गधो की लेद नजर आने लगे है।

चमचे नही चमचियां टीवी डिबेट हैक कर रही हैं,

मखमली पर्दो पे क्यों बड़े छेद नजर आने लगे है।

इस क़दर सफ़ेद झूठ बोला है तुमने बरसों तक,

खुद तुम्हारे अपने चेहरे सफ़ेद नजर आने लगे है।

मतभेदों से ये जम्हूरियत घायल नही होती कभी ,

यहां जख्मों से रिसते मन भेद नजर आने लगे है।

दोनों की सियासत का ये बुनियादी फ़र्क़ देखा है,

एक मुश्ताक़ रहा,दूसरे मुस्तैद नज़र आने लगे हैं।

- जयंत दिक्षित

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57 मिनट पहले