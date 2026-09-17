देश को क्या हो गया है

यह क्या हो गया है देश को

क्या एक विशेष सरकार चुनने की सजा है

क्यों युवा से लेकर गृहस्थ और किसान नाराज हो रहा है

हर जगह वक्त बे वक्त युवा लोग मारे जा रहे है

या खुद ही अपनी ही इहलीला समाप्त कर रहे है

कोई है ऐसा जो वजह बतायेगा

या फिर जिनकी वजह से हो रहा है

युवा पस्त

वह जवाब देंगे

उनको कोई सजा दिला पाएगा

सदियों से सुनते आए हैं युवा हमारा आने वाले वक्त का अक्स होता है

जिस पर आने वाले समय का भार होता है

क्या कोई और भी है जो यह भार

उठायेगा

यह जगह-जगह वक्त बे वक्त यूं ही मारा जाएगा

क्या यह अपने युवा होने की सजा पा रहा है

क्या इस वक्त का युवा अपना बुढ़ापा देख पाएगा

माता-पिता से कहकर निकलता है घर से भविष्य बनाकर ही आएगा

क्या यह युवा कमसिन उम्र में आगे बढ़ पाएगा

जिस उम्मीद का भरोसा करके यह आया बड़े शहर

अपने घर शहर कुछ करके वापस जा पाएगा

या यूं ही जिंदगी की जंग में कभी सरकार के भरोसे या कभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा

कभी कोई बिल्डिंग गिर जाएगी या कभी कोई पेपर लीक के बहाने मारा जाएगा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले