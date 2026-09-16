आखिरी पड़ाव

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                            मेरे जाने से पहले पहले एक बार मुझसे मिलते जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार गले से लग जाना बस इतनी सी चाहत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसको पूरी कर जाना मैं कुछ बोलू तुम सुन जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर को तुम चुप हो जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन को यकीन यह हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो मेरा था अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं चाहिए कसमे वादे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस उम्र के लिए जाते-जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना तो तुम कर जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुद समझने की और तुम्हें समझाने की अदा समझ रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए तो तुमसे नहीं कोई वादा कर रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुमसे कह देती तुम समझ लेते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बात भी कहने का साहस नहीं हो पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुंघरू की तरह बिखरती गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जाने से पहले एक बार मुझसे मिलते जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही घर में रहते रहते, मिले हुए बीत जाते हैं बरसों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है बात हुई हो कल परसों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र के इस दोराहे पर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर खड़ी हो गई हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे रिश्तो को समझाऊं अपनों को मनाऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ कर जा रही हूं ,थक चुके हैं कदम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचती हूं कुछ हौसला मिल जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए इंसान को ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो समझ पाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ना समय है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना उम्र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना फासले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना काफिले है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना रास्ते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बस खत्म होने वाली है लंबी चुप्पी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जाने से पहले एक बार मुझसे मिलते जाना
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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