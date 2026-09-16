आखिरी पड़ाव

मेरे जाने से पहले पहले एक बार मुझसे मिलते जाना

एक बार गले से लग जाना बस इतनी सी चाहत है

इसको पूरी कर जाना मैं कुछ बोलू तुम सुन जाना

कुछ देर को तुम चुप हो जाना

मेरे मन को यकीन यह हो जाए

कोई तो मेरा था अपना

नहीं चाहिए कसमे वादे

इस उम्र के लिए जाते-जाते

इतना तो तुम कर जाना

मैं खुद समझने की और तुम्हें समझाने की अदा समझ रही

इसलिए तो तुमसे नहीं कोई वादा कर रही

मैं तुमसे कह देती तुम समझ लेते

यह बात भी कहने का साहस नहीं हो पाया

घुंघरू की तरह बिखरती गई,

मेरे जाने से पहले एक बार मुझसे मिलते जाना

एक ही घर में रहते रहते, मिले हुए बीत जाते हैं बरसों

लगता है बात हुई हो कल परसों

उम्र के इस दोराहे पर ,

आकर खड़ी हो गई हूं

कैसे रिश्तो को समझाऊं अपनों को मनाऊं

छोड़ कर जा रही हूं ,थक चुके हैं कदम

सोचती हूं कुछ हौसला मिल जाता

टूटे हुए इंसान को ,

कोई तो समझ पाता

अब ना समय है

ना उम्र है

ना फासले

ना काफिले है

ना रास्ते हैं

अब बस खत्म होने वाली है लंबी चुप्पी

मेरे जाने से पहले एक बार मुझसे मिलते जाना

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56 मिनट पहले