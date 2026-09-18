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भीगी रात तुम्हारे साथ

Neelam Chourasia

Neelam Chourasia

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                            भीगी रात तुम्हारे साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बात हुई मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी बात में जुड़ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कुछ जज़्बात तुमसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब निभानी है तुम्हारी हर बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताओ, मैं क्या करूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस सौगात का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुमने मुझे दिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा करिश्मा हुआ तुमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम मेरी ज़िंदगी में आईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी दुनिया ही बदल गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी महबूबा बन गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखा था एक सपना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीन पर बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान में उड़ने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न जाने कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उसे सच कर दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हर सपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सच हो रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब से तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन में आई हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जो कुछ भी मेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें कुछ न कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे जुड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो तुमसे जुड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नीलम चौरसिया "नील"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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