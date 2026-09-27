वक़्त कहाँ है

साथ निभाने केलिए भी समय कम है खिलाफ़त केलिए वक़्त ही कहाँ है!

हमारे पास मुहब्बत केलिए भी वक़्त नहीं नफ़रत केलिए वक़्त ही कहाँ है!

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले