विरासत

येह जो ख़ैरात में मिल रही है उसे इज्ज़त नहीं कुछ और कहिए

विरासत पर पलती औलाद के दौरको भिखमंगों का दौर कहिए

-एन. आर. कस्वाँ

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55 मिनट पहले