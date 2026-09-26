उम्मीद आदमी से

उम्मीद रखकर आदमी से

शिकायत की भगवान से!

चूक बस एक यही हो गई

ज़माने में नादां इन्सान से!

-एन. आर. कस्वाँ

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

32 minutes ago