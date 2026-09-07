तू सही हो

अब तिरी अना पर बन आई है तो ऐ काश यही हो

मैं बे-शक ग़लत साबित हो जाऊं तू मग़र सही हो

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले