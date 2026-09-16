अगर आपके दिलो-दिमाग

अगर आपके दिलो-दिमाग और ज़िस्म-ओ-जां तंदुरूस्त हैं

ज़माना कुछभी कहे आप तंदरुस्त हैं तो सबकुछ दुरूस्त है

-एन. आर. कस्वाँ

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36 मिनट पहले