सुकून-ए-क़ल्ब

फ़क्रो-नाज़ ग़ुरूर-ओ-गुमाँ खुद एतमाद-ओ-अना तो वहम है

हयाते-मुस्त'आर में सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकूने-क़ल्ब ही अहम है

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले