ज़िन्दगी में दो चीजें तय करती हैं आपका स्वभाव

ज़िन्दगी में दो चीजें तय करती हैं आपका स्वभाव

तंगहाली में सब्र और ख़ुशहाली में आपका बर्ताव

- एन. आर. कस्वाँ

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30 मिनट पहले