सवाल नहीं तो कमाल नहीं

कोई कमाल नहीं कर सकते आप

अगर सवाल नहीं कर सकते आप

- एन. आर. कस्वाँ

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32 मिनट पहले