सरोकार

आपका सरोकार और वास्ता इस बात से नहीं है कि लोग आपको समझते हैं कि नहीं

बल्कि आपका ताल्लुक तो इस बात से है के आप अपने-आप को समझते हैं कि नहीं

-एन आर कस्वाँ

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35 मिनट पहले