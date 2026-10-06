सफ़र के न हो पाए

गांव छोड़कर शहर के न हो पाए

घर में रह कर भी घर के न हो पाए!

गुज़र गया कारवाँ देखते -देखते

हम मग़र अपने सफ़र के न हो पाए!

-एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले