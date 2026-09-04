गुलशन सब का एक है फूलों के रंग अनेक !

जीवन सब का एक है जीने के ढंग अनेक

आना सबका एक समान जानेका ढंग एक !

एक माली एक मिट्टी है एक सब का नीर

गुलशन सब का एक है फूलों के रंग अनेक !

-एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले