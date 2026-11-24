जबतक राजे-खामुशी समझ आएगा!

कोई इस क़दर ख़ामोश हो जाएगा

कि बोलने वाला बोलकर पछताएगा!

तब तक तो बहोत देर हो चुकी होगी

जबतक राजे-खामुशी समझ आएगा!

-एन. आर. कस्वाँ



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एक घंटा पहले